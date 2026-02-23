Взрыв в Одесской области: Россия могла ударить "Цирконом" или "Искандером"

Россия продолжает терроризировать Украину Взрыв раздался вечером 23 февраля в Одесской области.

О пуске "Циркона" или "Искандера" писали мониторинговые каналы.

Смотрите также По центру Сум ударил российский дрон: прилет в районе торгового центра

Что известно о взрыве в Одесской области?

Вечером в ряде областей Украины начала распространяться воздушная тревога.

Угроза применения баллистического вооружения!

– сообщили в Воздушных силах в 20:35.

Были активными пусковые установки на территории временно оккупированного Крыма, предварительно – "Бастион".

За несколько минут оттуда была зафиксирована цель.

Ракета летела через Одесскую область, далее – курсом на Винницкую область.

Впрочем, она прекратила свое существование в пределах Одесской области, где и раздались взрывы.

Мониторинговые каналы сначала писали, что это мог быть "Циркон", впоследствии – "Искандер-М".

Справочно. Ракета "Циркон" при приближении к цели разгоняется до 9 100 километров в час, а иногда и больше. До городов на Юге Украины она теоретически может долететь менее чем за минуту.



А скорость "Искандер-М" превышает 8 000 километров в час.

В 20:52 прозвучал отбой угрозы баллистики.

Сейчас местные власти никак не комментировали возможные последствия баллистической атаки.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Последние атаки на Украину