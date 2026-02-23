Укр Рус
23 февраля, 20:47
2
Обновлено - 21:26, 23 февраля

Взрыв в Одесской области: Россия могла ударить "Цирконом" или "Искандером"

София Рожик
Основные тезисы
  • Вечером 23 февраля в Одесской области прогремел взрыв, вероятно в результате пуска "Циркона" или "Искандера".
  • Ракета, которая летела через Одесскую область, исчезла в пределах области; местные власти пока не комментировали последствия атаки.

Россия продолжает терроризировать Украину Взрыв раздался вечером 23 февраля в Одесской области.

О пуске "Циркона" или "Искандера" писали мониторинговые каналы.

Что известно о взрыве в Одесской области?

Вечером в ряде областей Украины начала распространяться воздушная тревога.

Угроза применения баллистического вооружения!
– сообщили в Воздушных силах в 20:35.

Были активными пусковые установки на территории временно оккупированного Крыма, предварительно – "Бастион".

За несколько минут оттуда была зафиксирована цель.

Ракета летела через Одесскую область, далее – курсом на Винницкую область.

Впрочем, она прекратила свое существование в пределах Одесской области, где и раздались взрывы.

Мониторинговые каналы сначала писали, что это мог быть "Циркон", впоследствии – "Искандер-М".

Справочно. Ракета "Циркон" при приближении к цели разгоняется до 9 100 километров в час, а иногда и больше. До городов на Юге Украины она теоретически может долететь менее чем за минуту.

А скорость "Искандер-М" превышает 8 000 километров в час.

В 20:52 прозвучал отбой угрозы баллистики.

Сейчас местные власти никак не комментировали возможные последствия баллистической атаки.

Последние атаки на Украину

  • Харьков вечером 23 февраля оказался под вражеским ударом, зафиксировано несколько попаданий в Немышлянском районе. Данных о пострадавших или погибших нет.

  • А в ночь на 23 февраля Россия атаковала Николаевскую область. "Шахеды" повредили энергетическую и критическую инфраструктуру. Ранены 58-летние супруги.

  • Ночью оккупанты также атаковали Одесскую область. От ударных дронов погибли два человека, по меньшей мере трое пострадали.