Взрыв в Одесской области: Россия могла ударить "Цирконом" или "Искандером"
- Вечером 23 февраля в Одесской области прогремел взрыв, вероятно в результате пуска "Циркона" или "Искандера".
- Ракета, которая летела через Одесскую область, исчезла в пределах области; местные власти пока не комментировали последствия атаки.
Россия продолжает терроризировать Украину Взрыв раздался вечером 23 февраля в Одесской области.
О пуске "Циркона" или "Искандера" писали мониторинговые каналы.
Что известно о взрыве в Одесской области?
Вечером в ряде областей Украины начала распространяться воздушная тревога.
Угроза применения баллистического вооружения!
– сообщили в Воздушных силах в 20:35.
Были активными пусковые установки на территории временно оккупированного Крыма, предварительно – "Бастион".
За несколько минут оттуда была зафиксирована цель.
Ракета летела через Одесскую область, далее – курсом на Винницкую область.
Впрочем, она прекратила свое существование в пределах Одесской области, где и раздались взрывы.
Мониторинговые каналы сначала писали, что это мог быть "Циркон", впоследствии – "Искандер-М".
Справочно. Ракета "Циркон" при приближении к цели разгоняется до 9 100 километров в час, а иногда и больше. До городов на Юге Украины она теоретически может долететь менее чем за минуту.
А скорость "Искандер-М" превышает 8 000 километров в час.
В 20:52 прозвучал отбой угрозы баллистики.
Сейчас местные власти никак не комментировали возможные последствия баллистической атаки.
Последние атаки на Украину
Харьков вечером 23 февраля оказался под вражеским ударом, зафиксировано несколько попаданий в Немышлянском районе. Данных о пострадавших или погибших нет.
А в ночь на 23 февраля Россия атаковала Николаевскую область. "Шахеды" повредили энергетическую и критическую инфраструктуру. Ранены 58-летние супруги.
Ночью оккупанты также атаковали Одесскую область. От ударных дронов погибли два человека, по меньшей мере трое пострадали.