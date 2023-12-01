Взрыв мощной силы раздался в Петербурге: там вспыхнул состав с химикатами

В России традиционно что-то пылает и взрывается. На этот раз неизвестный "хлопок" случился на составе химикатов в Санкт-Петербурге.

Российские паблики пишут, что вблизи одного из гаражных кооперативов в Петербурге вспыхнул агнар, в котором хранились химикаты.

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Не там покурили

По данным СМИ, чрезвычайная ситуация произошла днем в районе Старого Села, железнодорожной платформы. На место инцидента вскоре прибыли сотрудники МЧС. Спасатели начали тушить пожар, когда внезапно прогремел взрыв. В результате детонации, площадь возгорания быстро разрослась. Пока известно, что одного из сотрудников состава госпитализировали с ожогами.

Между тем, в сети уже "гуляет" видео мощного взрыва на складе. Причины возгорания россияне пока не озвучивали.

Громкий "бабах" на улице Петербурга: видео соцсети

СБУ успешно подрывает железные дороги в глубине российской Сибири

В ночь на 29 ноября громко было в Брянске. Там, как пишут российские паблики, в районе телецентра прогремел мощный взрыв. Оккупанты заявили, что несколько групп ударных беспилотников атаковали состав с "Шахедами". Однако официальных заявлений по этому инциденту не было.

30 ноября стало известно об очередной спецоперации Службы безопасности Украины на территории страны-агрессорки. В Бурятии на Байкало-Амурской магистрали произошел взрыв. Источники 24 Канала уточнили, что украинская спецслужба подорвала единственное железнодорожное сообщение России с Китаем – Северномойский тоннель имени Бессолова. Не успели россияне оправиться от такого удара, как по ним прилетел второй. Уже на следующий день на Байкало-Амурской магистрали снова было неспокойно. Там взорвали поезд с топливом. Дело в том, что СБУ рассчитала действия оккупантов. Те после парализации тоннеля начали использовать объездной путь, который проходит через "Чертов мост". И именно тогда, когда поезд ехал по этому мосту, сработали взрывные устройства. В результате взрыва загорелось 6 цистерн.