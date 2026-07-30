Окна задрожали, мы все выбежали, – поляки рассказали, как пережили падение российской ракеты
Рано утром 30 июля в Люблинском воеводстве раздались сирены воздушной тревоги. Впоследствии жители Туробина и Тарнавы услышали взрывы.
Как впоследствии выяснилось, неподалеку упала российская ракета. Издания RMF24 и Wirtualna Polska рассказали, как жители пережили эту ночь.
Что поляки рассказывают о взрыве?
Жители Тарнавы-Колонии рассказали, что сначала услышали мощный взрыв, а затем увидели в небе военную технику.
Громкий взрыв и прибытие экстренных служб сильно напугали их.
Окно было закрыто, но вдруг от грохота оно открылось. Затем завыла сирена,
– рассказал 13-летний Максимилиан Горкевич.
Другой житель, Генрик, также рассказал, что после взрыва вокруг начали летать самолеты.
"Если бы они попали в нашу квартиру, все бы погибли", – сказал он.
Еще один житель соседнего города Доминик рассказал, что окна в домах дрожали, и было видно, как поднимался столб дыма.
Был слышен грохот, словно серийная стрельба. Трудно это описать, будто раздалось несколько выстрелов из пулемета, а потом и произошел именно этот взрыв,
– сказал он.
Другой мужчина добавил, что за всю свою жизнь никогда не слышал ничего подобного и сравнил взрывную волну с землетрясением.
Еще один свидетель рассказал, что было настолько громко, что жители сразу выбежали на улицу.
"Я услышал что-то похожее на взрыв, огромный взрыв… Окна в квартире задрожали. Мы все выбежали", – поделился он.
Напомним, что во время массированной атаки на Украину взрыв прогремел в 80 километрах от украинской границы. Неизвестный объект упал именно в Тарнаве-Колонии.
Образовалась воронка диаметром примерно 10 метров. А рядом нашли обгоревшие металлические обломки. По данным МИД Украины, речь идет о российской ракете Х-101.