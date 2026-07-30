Окна задрожали, мы все выбежали, – поляки рассказали, как пережили падение российской ракеты

Рано утром 30 июля в Люблинском воеводстве раздались сирены воздушной тревоги. Впоследствии жители Туробина и Тарнавы услышали взрывы.

Как впоследствии выяснилось, неподалеку упала российская ракета. Издания RMF24 и Wirtualna Polska рассказали, как жители пережили эту ночь.

Что поляки рассказывают о взрыве?

Жители Тарнавы-Колонии рассказали, что сначала услышали мощный взрыв, а затем увидели в небе военную технику.

Громкий взрыв и прибытие экстренных служб сильно напугали их.

Окно было закрыто, но вдруг от грохота оно открылось. Затем завыла сирена,

– рассказал 13-летний Максимилиан Горкевич.

Другой житель, Генрик, также рассказал, что после взрыва вокруг начали летать самолеты.

"Если бы они попали в нашу квартиру, все бы погибли", – сказал он.

Еще один житель соседнего города Доминик рассказал, что окна в домах дрожали, и было видно, как поднимался столб дыма.

Был слышен грохот, словно серийная стрельба. Трудно это описать, будто раздалось несколько выстрелов из пулемета, а потом и произошел именно этот взрыв,

– сказал он.

Другой мужчина добавил, что за всю свою жизнь никогда не слышал ничего подобного и сравнил взрывную волну с землетрясением.

Еще один свидетель рассказал, что было настолько громко, что жители сразу выбежали на улицу.

"Я услышал что-то похожее на взрыв, огромный взрыв… Окна в квартире задрожали. Мы все выбежали", – поделился он.

Напомним, что во время массированной атаки на Украину взрыв прогремел в 80 километрах от украинской границы. Неизвестный объект упал именно в Тарнаве-Колонии.

Образовалась воронка диаметром примерно 10 метров. А рядом нашли обгоревшие металлические обломки. По данным МИД Украины, речь идет о российской ракете Х-101.