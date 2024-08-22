В России жалуются, что на пароме, атакованном в порту "Кавказ", было 30 цистерн с топливом

В России заявили об атаке на порт "Кавказ" в Краснодарском крае. Предварительно, произошло попадание произошло в цистерны с топливом.

Глава Темрюкского района Кубани заявил, что на момент удара на пароме в порту "Кавказ" были якобы аж 30 цистерн с топливом. Об этом пишет 24 Канал.

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Россия заявляла о среднем уровне опасности

В порту бушевал сильный пожар. Оперативный штаб Кубани присвоил ему 3 ранг опасности из 5. На место происшествия также отправили пожарный поезд. Сообщается, что к тушению были привлечены 101 человек и 34 единицы техники.

Между тем жители оккупированного Крыма начинают переживать, не возникнет ли на полуострове проблем с топливом. Поэтому пропагандистские СМИ мгновенно начали "сеять спокойствие" среди крымчан.

Оккупационная власть также начала уверять людей, что все будет хорошо. "Поставки топлива в Крым идут по разным маршрутам, проблемы полуострову не угрожают", – сообщил российским журналистам "советник" гауляйтера Крыма.

Паром ушел под воду

Вскоре оперштаб Кубани сообщил, что поврежденный в акватории порта "Кавказ" паром затонул. Он также заверил, что очагов возгорания на территории порта нет. Фактически, тушить оккупантам уже нечего.

Также в сети опубликовали видео парома до того, как по нему был нанесен удар, на котором можно заметить огромное количество цистерн.