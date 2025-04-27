Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters. Известно, что инцидент унес жизни по меньшей мере 14 человек и ранил более 700.

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Почему произошел взрыв в порту

По данным иранского информационного агентства ILNA, представитель иранской организации по урегулированию кризисных ситуаций Хоссейн Зафари назвал причиной взрыва плохое хранение химикатов в контейнерах в Шахид Раджаи.

Впрочем, по мнению Зафари, точную причину взрыва пока установить невозможно. По его словам, "ранее гендиректор управления кризисными ситуациями предупреждал этот порт во время своих визитов, и указывал на возможность опасности".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился расследовать инцидент, и направил на место руководителя МВД, по словам которого, усилия по ликвидации последствий, в частности по тушению пожара и предотвращению распространения огня, до сих пор продолжаются.

Государственные СМИ сообщают, что расположенный вблизи стратегического Хормозского пролива порт Шахид Раджаи является крупнейшим контейнерным центром страны, куда перевозится большинство контейнерных грузов.

Ранее государственное телевидение Ирана сообщило, что ненадлежащее обращение с легковоспламеняющимися материалами было "фактором, способствовавшим" взрыву в порту. Заметим, что деятельность в порту прекратили после инцидента.

Пока работники службы помощи пытались потушить пожар, таможенники порта сообщили, что грузовики эвакуировали из этого района, а контейнерная площадка, где произошел взрыв, вероятно, содержал "опасные грузы и химикаты".

Напомним, утром 26 апреля в иранском порту Бендер-Аббас прогремел мощный взрыв. По словам местных, взрывной волной выбило стекла в домах в радиусе нескольких километров. Людей, которые получили ранения, госпитализировали.