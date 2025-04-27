Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters. Відомо, що інцидент забрав життя щонайменше 14 людей і поранив понад 700.

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Чому стався вибух в порту

За даними іранського інформаційного агентства ILNA, речник іранської організації з врегулювання кризових ситуацій Хоссейн Зафарі назвав причиною вибуху погане зберігання хімікатів у контейнерах у Шахід Раджаі.

Втім, на думку Зафарі, точну причину вибуху наразі встановити неможливо. За його словами, "раніше гендиректор управління кризовими ситуаціями попереджав цей порт під час своїх візитів, і вказував на можливість небезпеки".

Президент Ірану Масуд Пезешкіан розпорядився розслідувати інцидент, і направив на місце керівника МВС, за словами якого, зусилля з ліквідації наслідків, зокрема з гасіння пожежі та запобігання поширенню вогню, досі тривають.

Державні ЗМІ повідомляють, що розташований поблизу стратегічної Хормозської протоки порт Шахід Раджаі є найбільшим контейнерним центром країни, куди перевозиться більшість контейнерних вантажів.

Раніше державне телебачення Ірану повідомило, що неналежне поводження з легкозаймистими матеріалами було "чинником, що сприяв" вибуху у порті. Зауважимо, що діяльність у порту припинили після інциденту.

Поки працівники служби допомоги намагалися загасити пожежі, митники порту повідомили, що вантажівки евакуювали з цього району, а контейнерний майданчик, де стався вибух, ймовірно, містив "небезпечні вантажі та хімікати".

Нагадаємо, уранці 26 квітня в іранському порту Бендер-Аббас пролунав потужний вибух. За словами місцевих, вибуховою хвилею вибило шибки в будинках у радіусі кількох кілометрів. Людей, які отримали поранення, госпіталізували.