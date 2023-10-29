Мощный взрыв прогремел в районе нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
В российском Краснодарском крае в ночь на 29 октября раздался мощный взрыв. Российские оккупанты заявили об атаке беспилотника в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода.
Вражеские пропагандисты написали, что взрыв в районе завода прогремел ориентировочно в 3:20 ночью против 29 октября. После него местные жители заметили в Северском районе зарево, пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.
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Что произошло в районе российского завода
Беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. После взрыва на территории завода было видно зарево,
– заявили пропагандисты.
По их данным, на месте работали экстерные службы. У врагов традиционно нет ни пострадавших, ни повреждений.
Очевидцы публиковали, что видели в небе над российским заводом: смотрите видео
Правда, вражеский оперативный штаб Краснодарского края посетовал, что на территории завода произошло "локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса". Враги якобы устанавливают причины инцидента.
Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе: смотрите видео
Вероятный момент атаки на завод: смотрите видео
Важно! Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае попадает под атаку не в первый раз. В частности, в мае 2023 года туда также якобы долетали беспилотники.
Известно, что вражеский завод производит дизельное горючее, газовый бензин, газойль, мазут, серу. Его проектная мощность переработки нефти составляет ориентировочно 6,25 миллиона тонн в год.
Россия заявила об атаке беспилотников в Крыму
- В ночь на 29 октября на территории Крыма прогремели мощные взрывы. Их слышали в Черноморске. Вражеские СМИ написали, что якобы российское ПВО там сбивало дроны.
- Кроме того, звуки беспилотников слышали и в Евпатории и Саках. Также жители сообщали о стрельбе со стороны Заозерного.
- В конце концов российское минобороны решило "отчитаться" о якобы успехах. По данным их пропаганды, ПВО сбило якобы "36 украинских беспилотников" над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма.