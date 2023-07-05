Взрыв в Шевченковском суде: пострадали двое полицейских, есть ли жертвы

В Шевченковском суде Киева 5 июля прогремел взрыв. Теракт, вероятно, совершил Игорь Гуменюк, который 31 августа 2015 бросил гранату под Верховной Радой.

Сегодня суд должен был продлить обвиняемому меру пресечения. До этого он находился в СИЗО, сообщает 24 Канал.

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В результате первого взрыва никто не пострадал

Погибших и пострадавших в результате взрыва в Шевченковском райсуде Киева нет. Об этом сообщили в Службе судебной охраны.

Следует заметить, что в Шевченковском райсуде якобы прогремел еще один взрыв. После этого в сети начали сообщать, что пострадавшие есть.

После взрыва из здания суда выбежал полицейский и потребовал, чтобы срочно подъехала скорая помощь,

– сообщили в СМИ.

Смотрите видео с места происшествия

Из здания суда якобы вынесли двух человек на носилках.

Во двор суда въехали несколько машин с нацгвардейцами. Затем – скорая помощь. И вот несколько минут назад действительно произошел какой-то хлопок, выбежали взволнованные полицейские и заставили всех представителей СМИ разойтись, чтобы во двор проехала скорая помощь. Что там произошло, до сих пор не известно,

– рассказала в эфире национального телемарафона корреспондентка Виктория Прокопчук.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что правонарушитель, устроивший взрывы в Шевченковском суде, погиб на месте происшествия

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Пострадали полицейские

В Офисе генпрокурора впоследствии рассказали, что при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева началось досудебное расследование по факту попытки побега подсудимого из-под стражи, которую совершили опасным для жизни многих людей способом.

"5 июля 2023 около 17:20 на спецлинию 102 поступило сообщение о взрыве в помещении Шевченковского районного суда Киева. Предварительно установлено, что обвиняемый, которого доставили в суд для участия в судебном заседании, находясь в уборной, предпринял попытку побега из-под стражи. При этом он использовал неустановленное взрывное устройство", – говорится в сообщении.

По состоянию на 19:40 было известно, что злоумышленник закрылся внутри конвойного помещения. Правоохранители принимали меры, чтобы его задержать.

"Есть информация о двух пострадавших среди правоохранителей. Данные уточняются", – сообщили в Офисе генпрокурора.

В настоящее время на месте происшествия находятся прокуроры, следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи