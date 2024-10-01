В Сумах слышали взрыв: Россия запустила КАБ
1 октября 2024, 16:11Читати новину українською
Источник:Суспільне
В Сумах сегодня, 1 октября, ориентировочно в 15:50 прогремел взрыв. Враг атаковал КАБом.
Об этом сообщили корреспонденты Суспільне. Предварительно командование Воздушных сил предупредило о движении управляемой авиабомбы в направлении Сум.
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"КАБ на Сумы", – сообщили в ПС.
Ситуация на Сумщине: акутально
Вчера, 30 сентября, в Сумском районе объявили обязательную эвакуацию. Указ об этом подписали руководители Сумской ОВА и Оперативно-тактической группировки "Северск".
Решение касается Белопольской, Ворожбянской, Краснопольской, Хотинской, Юнаковской, Миропольской и Николаевской громад Сумского района.