Взрыв в Запорожье: враг ударил по гражданскому объекту, есть пострадавшие

Утром 6 сентября оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Агрессор попал в гражданский объект. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Так, в результате ракетных обстрелов пострадали два человека. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА.

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Пострадавшие – работники предприятия

Чиновник рассказал, что в 10:24 враг нанес ракетный удар по одному из районов города Запорожья.

В результате атаки потерпел разрушения объект гражданской инфраструктуры. Сейчас известно о двух пострадавших – работниках предприятия,

– отметил Юрий Малашко.

На месте уже работают соответствующие службы. Секретарь городского совета Анатолий Куртев добавил, что в результате взрывной волны в нескольких многоэтажках и учебных заведениях вылетели окна.

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