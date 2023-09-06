Взрыв в Запорожье: враг ударил по гражданскому объекту, есть пострадавшие
Источник:Юрий Малашко
Утром 6 сентября оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Агрессор попал в гражданский объект. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
Так, в результате ракетных обстрелов пострадали два человека. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА.
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Пострадавшие – работники предприятия
Чиновник рассказал, что в 10:24 враг нанес ракетный удар по одному из районов города Запорожья.
В результате атаки потерпел разрушения объект гражданской инфраструктуры. Сейчас известно о двух пострадавших – работниках предприятия,
– отметил Юрий Малашко.
На месте уже работают соответствующие службы. Секретарь городского совета Анатолий Куртев добавил, что в результате взрывной волны в нескольких многоэтажках и учебных заведениях вылетели окна.
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Тревогу на Запорожье объявили еще около 8 утра
- Заметим, что тревогу на Запорожье объявили еще в 07:54. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.
- Около 10.23 в других южных регионах также включили сирены. Военные предупредили о применении баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.