В Житомире в квартире прогремел взрыв: в полиции рассказали, что произошло

В Житомире 6 апреля прогремел взрыв в одной из квартир. предварительно, там сдетонировала боевая граната.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Что известно о взрыве в Житомире?

Правоохранители отметили, что 6 апреля около 10:00 в полицию поступило сообщение о громком звуке в многоквартирном доме на улице Офицерской в Житомире. Предварительно установлено, что в доме сдетонировала боевая граната.



Место взрыва в Житомире 6 апреля / Фото полиции Житомирской области

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Полицейские работают на месте взрыва, выясняют все обстоятельства происшествия, а также происхождение боеприпаса,

– говорится в сообщении.

Предварительно, в квартире проживал 43-летний горожанин. Полицейские устанавливают его местонахождение.



На месте, по предварительным данным, сдетонировала боевая граната / Фото полиции Житомирской области

