В Житомире в квартире прогремел взрыв: в полиции рассказали, что произошло
- В Житомире 6 апреля в одной из квартир сдетонировала боевая граната, но никто не пострадал.
- Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и местонахождение 43-летнего жителя квартиры.
В Житомире 6 апреля прогремел взрыв в одной из квартир. предварительно, там сдетонировала боевая граната.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
Что известно о взрыве в Житомире?
Правоохранители отметили, что 6 апреля около 10:00 в полицию поступило сообщение о громком звуке в многоквартирном доме на улице Офицерской в Житомире. Предварительно установлено, что в доме сдетонировала боевая граната.
Место взрыва в Житомире 6 апреля / Фото полиции Житомирской области
В результате происшествия никто из людей не пострадал. Полицейские работают на месте взрыва, выясняют все обстоятельства происшествия, а также происхождение боеприпаса,
– говорится в сообщении.
Предварительно, в квартире проживал 43-летний горожанин. Полицейские устанавливают его местонахождение.
На месте, по предварительным данным, сдетонировала боевая граната / Фото полиции Житомирской области
Где еще были взрывы в Украине недавно?
В Киеве на Борщаговке 4 апреля взорвался и сгорел автомобиль Skoda Kodiaq, пожар повредил еще две машины. Жертв или пострадавших нет, обстоятельства инцидента выясняла полиция.
В конце марта в Одессе задержали мужчину, который имел гранату и огнестрельное оружие. Гражданин произвел несколько выстрелов вверх.
23 марта в Буче в Буче взорвались два неизвестных предмета, в результате чего пострадали двое полицейских. Взрывчатки заложил 21-летний мужчина и должен был получить за это 25 тысяч гривен.