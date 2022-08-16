"А где же ПВО": россияне в Крыму не на шутку испугались "хлопка"

"Хлопок", который в очередной раз посетил временно оккупированный Крым, не на шутку испугал россиян. Они спрашивают "где ПВО" и жалуются, что на пляжах уже не отдохнешь.

Из-за "хлопка" возле Джанкоя, где уже объявили режим чрезвычайной ситуации, россияне изрядно паникуют. Достается всем.

Заметьте Интересное совпадение, – военный аналитик о ситуации в оккупированных Крыму и беларуси

В частности, вспомнили кремлевскую пропагандистку маргариту симоньяк, которая после прошлых "хлопков" советовала россиянам "выдохнуть и идти на пляж".

Захватчики, планировавшие отдых во временно оккупированном Крыму, жалуются, что это "свинство" и "издевательство". Также россиян интересует, где ПВО. Кто-то даже предположил, что его уже пропили.

россияне истерически кричат об "ударах по центру принятия решений" и ноют, что теперь не смогут спокойно спать.

"Хлопок" возле Джанкоя

Утром 16 августа возле временно оккупированного Джанкоя раздались взрывы. Впоследствии стало известно, что от "хлопка" пал склад российских боеприпасов. В Воздушных силах Украины сыронизировали, что россияне совершенно не умеют пользоваться никакими средствами пожарной безопасности.

Судя по видео, появившемуся в открытых источниках, мы видим детонацию боекомплекта. Это ракеты, которые взрываются и разлетаются в разные стороны,

– говорится в сообщении.

Очевидно, россияне снова потеряли личный состав и технику.

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