В Горловке произошел взрыв возле штаб-квартиры ЛДПР
- В Горловке 9 апреля произошел взрыв возле штаб-квартиры ЛДПР, вероятно, в результате атаки дрона.
- Взрыв уничтожил легковой автомобиль, пострадавших нет.
Во временно оккупированной Горловке 9 апреля прогремел взрыв. Предварительно, это была атака дрона.
Утром в Горловке возле здания, где расположена штаб-квартира ЛДПР, прогремел взрыв. Об этом сообщили местные пропагандисты, передает 24 Канал.
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Дрон попал возле штаба российской партии
В пресс-службе российской партии рассказали, что в результате взрыва был уничтожен легковой автомобиль, припаркованный непосредственно возле здания.
По предварительной информации, атаку совершил дрон. Данных о пострадавших пока нет,
– заявили в ЛДПР.
Взрыв возле здания ЛДПР: смотрите видео
Справка: Либерально-демократическая партия России – это политическая партия в Российской Федерации, основана в 1991 году. Несмотря на название, она не является либеральной в классическом понимании, а, наоборот, известна своими националистическими, популистскими и авторитарными позициями. В течение многих лет партия ассоциировалась со скандальным политиком – Владимиром Жириновским, который был ее бессменным лидером до своей смерти в 2022 году. После смерти Жириновского новым председателем партии стал Леонид Слуцкий.
К слову, в ночь на 5 апреля в Донецке произошла массированная атака дронов, в городе прогремели десятки взрывов.