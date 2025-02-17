Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: правоохранители задержали агентов, взорвавших курьера

СБУ и Нацполиция задержали агентурную группу россиян. Эти люди по заказу российских спецслужб взорвали курьера со взрывчаткой возле ТЦК в Каменце-Подольском.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины, Национальную полицию и Офис генерального прокурора. Взрыв вблизи здания ТЦК в Каменец-Подольском произошел 5 февраля.

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Что известно о задержании подозреваемых во взрыве в Каменец-Подольском

В СБУ рассказали, что 2 человека использовали курьера из сервиса доставки, чтобы привезти взрывчатку к цели, которую определили спецслужбы России. Тогда в результате взрыва возле здания ТЦК в Каменце-Подольском курьер погиб на месте, а 8 человек получили ранения различной степени тяжести.

В течение суток после теракта "по горячим следам" были задержаны оба исполнителя преступления, а в течение следующих дней задокументирована их связь с российской спецслужбой.

Злоумышленниками оказались местный наркозависимый и 17-летний студент городского колледжа, которых завербовали через телеграм-канал по поиску "легких" заработков. Оба фигуранта действовали порознь, но имели общего российского куратора,

– рассказали в Службе безопасности.

Там также отметили, что по инструкции несовершеннолетний агент изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ). Для максимального поражения юноша начинил его гайками и обрезками арматуры, а для дистанционной детонации – снарядил мобильным телефоном.

"Затем студент заложил СВП в тайник и передал геолокацию своему куратору из ФСБ. Российский спецслужбист сообщил координаты другому агенту-наркозависимому, который в дальнейшем забрал взрывчатку. Впоследствии наркозависимый должен был доставить СВП под видом посылки в здание ТЦК. Поняв, что его могут попытаться ликвидировать "как свидетеля", он заказал доставку", – говорится в сообщении.

Когда курьер прибыл под ТЦК, оккупанты взорвали взрывчатку вместе с ним.

Правоохранители задержали подозреваемых во взрыве возле ТЦК в Каменец-Подольском / Фото СБУ

В СБУ отметили, что во время обысков у задержанных были изъяты мобильные телефоны с доказательствами контактов со спецслужбами России, а также орудия и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Сейчас обоим задержанным сообщено о подозрении за террористический акт, приведший к гибели человека. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Национальной полиции, в свою очередь, показали видео с задержанием и обысками у подозреваемых в теракте возле ТЦК в Каменец-Подольском.

Как правоохранители проводили обыски у подозреваемых во взрыве возле здания ТЦК в Каменец-Подольском / Видео Нацполиции

В Офисе генпрокурора добавили, что российские агенты присоединили присланный по почте запал, приобрели мобильный телефон и загрузили на него специальную программу, что предоставила представителям врага возможность удаленного доступа.

Агенты изготовили взрывчатку и предоставили доступ россиянам к ее дистанционному подрыву / Фото Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона

Увидев через видеокамеру входные ворота к военному объекту, враг из России удаленно взорвал взрывчатку.