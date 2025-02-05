Подрыв ТЦК в Павлограде: СБУ и полиция за сутки задержали сразу трех причастных

2 февраля вечером возле ТЦК в Павлограде произошел взрыв, в результате которого ранения получил военнослужащий. За терактом стояли российские спецслужбы.

В течение суток СБУ и Нацполиция в течение суток задержали вражеских агентов, которые взорвали взрывчатку возле ТЦК в Павлограде. Ими оказались мужчины в возрасте 21 и 22 года, передает 24 Канал со ссылкой на ведомство.

Смотрите также СБУ уничтожила организатора убийств украинцев во время Революции Достоинства, – Зеленский

Что удалось выяснить

Злоумышленники – среди которых один – житель Павлограда, а двое – Одесской области в поисках "легких заработков" в телеграмме попали на крючок российских спецслужб.

По инструкции от куратора житель Павлограда самостоятельно изготовил взрывное устройство и спрятал его в тайнике у собственного дома. Установлено, что взрывчатка была начинена гвоздями и гайками для увеличения воздействия поражения во время детонации.

Остальные два агента получили координаты тайника. Оттуда они забрали пакет со взрывчаткой и заложили ее у здания ТЦК.

Фигуранты также установили напротив объекта скрытую камеру видеонаблюдения, которая должна была фиксировать последствия теракта.

После этого оккупанты удаленно активировали взрывчатку из-за вызова на мобильный телефон.

Таким образом, российские спецслужбы пытались дискредитировать деятельность ТЦК и сорвать мобилизацию в регионе, посеяв недоверие граждан к военнослужащим.

– говорится в сообщении СБУ.

Правоохранители задержали фигурантов в своих домах, где они "залегли на дно" и ждали денег от оккупантов.

Кадры задержания агентов России: смотрите видео



Всем троим объявили о подозрении в совершении террористического акта. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Трое жителей Украины ради денег устроили подрыв возле ТЦК / Фото СБУ

Напомним, что 1 февраля взрыв произошел на территории Ровенского ТЦК, в результате чего один человек погиб, а шестеро получили ранения.