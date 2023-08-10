Взрыв в Сергиевом Посаде: Свитан предположил, что могло вызвать подрыв

На заводе в российском городе Сергиев Посад, где производилось оборудование для силовых структур, 9 августа произошел мощный взрыв. Подрыв мог вызвать дрон "Бобер".

Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, выполнить такую задачу могла как украинская разведка, так и российские партизаны.

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Роман Свитан объяснил, что беспилотник "Бобер" может нести до сотни килограммов взрывчатки. Если этот дрон попадает по складу или взрывчатым веществам, которые детонируют, то возникает взрыв, как у полутонной авиабомбы или больше. Всё зависит от того, куда попасть. Поэтому взрыв мог быть и из-за детонации в частности.

Конечно, если выполняет задачу наша разведка, они также проносят определенную закладку по своей инициации, а далее следует подрыв малого заряда для детонации основных зарядов, которые были на этом заводе. К примеру, это и могло произойти,

– предположил он.

Также это могли сделать российские партизаны, которых уже достаточно на территории страны-агрессорки. Нельзя исключать версию, что это работа внутреннего подполья.

Украина не берет на себя ответственность за взрывы, происходящие на территории России. Исключением являются те случаи, которые подтверждает Генштаб ВСУ или представители власти.

Свитан о взрыве в Сергиевом Посаде: смотрите видео

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде: коротко