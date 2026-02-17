В Ленинградской области произошел взрыв в здании военной комендатуры: есть погибшие

В Ленинградской области в результате взрыва в здании комендатуры обвалились 2 и 3 этажи. СМИ сообщили, что погибло три человека, а еще одного извлекают из под завалов службы спасения.

Взрыв произошел на территории воинской части 56 гвардейского окружного учебного центра. Об этом сообщили российские телеграмм-каналы.

Что известно о взрыве в здании комендатуры?

В Ленинградской области 17 февраля прогремел мощный взрыв, в результате которого уничтожены 2 и 3 этажи и погибли три человека. Еще одного россиянина до сих пор извлекают из-под завалов.

Губернатор области сказал, что якобы "пока ничего не знает о взрывах" в комендатуре. Один из жителей сообщил, что взрыв точно был не из-за БпЛА. Он добавил, что одного военного придавило плитой, а еще одного ищут под завалами.

Российские СМИ сообщили, что взрыв произошел, вероятно, в результате детонации боеприпасов или утечки газа. Они также добавили о возможности диверсии.

Последние новости о взрывах в России