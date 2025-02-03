Среди пострадавших после взрыва в элитном ЖК в Москве был экс-охранник Януковича, – СМИ

В результате взрыва в московском элитном жилом комплексе "Алые Паруса" пострадал экс-охранник беглого президента Виктора Януковича. Говорится о Сергее Шкрябатовском.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание "Агентство. Новости". В результате инцидента в Москве также погиб предатель Украины Армен Сакрисян.

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Что известно об экс-охраннике Януковича, который пострадал в Москве

Журналисты отметили, что среди имен пострадавших в результате взрыва в элитном ЖК в Москве, которые называли СМИ, оказался и Сергей Шкрябатовский. В 2014 году он появлялся среди охранников бывшего президента Украины Виктора Януковича.

По данным издания, Шкрябатовский является уроженцем Украины, который имел российский и украинский паспорта, что указано в утечках данных. Последние годы мужчина проживает в Балашихе, менее чем в 1 километре от Центра спецназначения группы "Альфа" ФСБ.

С 2021 по 2023 годы он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, после которого он еще несколько месяцев руководил частным охранным предприятием "Арбат".

Журналисты также обнаружили Шкрябатовского на фото среди охранников Януковича сразу на нескольких мероприятиях в 2013 и 2014 годах.

В Москве после взрыва в ЖК пострадал экс-охранник Виктора Януковича / Фото "Агентство. Новости"

Стоит отметить, что при взрыве ранения также получил и Олег Касперович, бывший заместитель командира подразделения специального назначения Крымского территориального командования ВВ МВД Украины. У него могли быть рваные раны пальцев левой кисти, контузия, осколочные ранения головы и шеи.

Олег Касперович известен тем, что предал Украину в 2014 году, перейдя на сторону российских войск во время оккупации Крыма.

К слову, российские СМИ пишут, что Армен Саркисян, который получил тяжелое ранение при взрыве неустановленного устройства в ЖК "Алые Паруса" умер в больнице. До этого пропагандисты писали, что мужчина был в коме.