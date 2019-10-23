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      ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ

      Взрыв на Пушкинской в Киеве: одной из жертв стал ветеран войны Виктор "Сенсей" Дектярев

      86 Читати новину українською
      Взрыв на Пушкинской, Киев – погиб Виктор Дегтярев Сенсей

      В центре Киева прогремел взрыв, в результате которого погибли двое человек. Одним из погибших был участник войны на Востоке Украины с позывным "Сенсей", который был командиром группы "Купол".

      О погибшем рассказал другой военный Сергей Тищенко.

      Важно: В центре Киева прогремел взрыв: погибли два человека – фото и видео

      Страна потеряла живую легенду. Что и как, пока не понятно – ведутся следственные действия,
      – написал Тищенко.

      Настоящее имя Виктор Дектярев. В то же время другой погибший, по словам очевидцев, был охранником в соседнем заведении с Пушкинской, 34.

      В социальных сетях одной из версий взрыва была информация, что якобы ветеран боевых действий на лестнице игрался гранатой, в результате чего она и взорвалась. Однако эту версию сразу же отвергли в "Правом секторе", к которому принадлежал погибший. Мол, слишком он опытный для такого легкомысленного поведения.

      Интересно, что два года назад был найден подорванным на гранате еще один боец группы "Купол" – Валентин Гонтарь

      Вибух у центрі Києва, хто загинув
      Виктор Дектярев

      Взрыв в центре Киева: смотрите видео

      Новость дополняется...

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Взрыв на Пушкинской в Киеве Постраждалі Новости Киева Жертвы
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