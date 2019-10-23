Взрыв на Пушкинской в Киеве: одной из жертв стал ветеран войны Виктор "Сенсей" Дектярев

В центре Киева прогремел взрыв, в результате которого погибли двое человек. Одним из погибших был участник войны на Востоке Украины с позывным "Сенсей", который был командиром группы "Купол".

О погибшем рассказал другой военный Сергей Тищенко.

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Страна потеряла живую легенду. Что и как, пока не понятно – ведутся следственные действия,

– написал Тищенко.

Настоящее имя Виктор Дектярев. В то же время другой погибший, по словам очевидцев, был охранником в соседнем заведении с Пушкинской, 34.

В социальных сетях одной из версий взрыва была информация, что якобы ветеран боевых действий на лестнице игрался гранатой, в результате чего она и взорвалась. Однако эту версию сразу же отвергли в "Правом секторе", к которому принадлежал погибший. Мол, слишком он опытный для такого легкомысленного поведения.

Интересно, что два года назад был найден подорванным на гранате еще один боец группы "Купол" – Валентин Гонтарь



Виктор Дектярев

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