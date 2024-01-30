Очередное "хлопковое" утро: в Крыму прогремели взрывы, оккупанты жалуются на "атаку БПЛА"
В оккупированном Крыму снова тревожно. Россияне жалуются на взрывы и якобы "атаку беспилотников".
Оккупанты заявили о якобы работе "ПеВеО". Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.
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Есть повреждение инфраструктуры
Жители Севастополя утром 30 января в сети сообщали о взрывах. Также было очень шумно в Сакском районе.
Пропагандисты заявили, что "ПеВеО" якобы "отбила все атаки" на Крым. Также писали о якобы сбитых "БПЛА" над акваторией в районе Бельбека.
Тревожно также в Каче. Вероятно, это тот самый взрыв, что слышали в Саках. Между тем, в сети активно обсуждают взрывы. Один из пользователей заметил что постоянно что-то бахает и уже пора привыкнуть.
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У Каче тоже громко / Скриншоты
Гауляйтер Развожаев заявил, что все службы перевели в состояние боевой готовности. Оккупанты уже фиксируют повреждение инфраструктуры. Пропагандисты призвали "сохранять спокойствие".
Накануне в Севастополе раздавались взрывы
- Заметим, что во временно оккупированном Севастополе было громко и утром 27 января. Прогремели мощные взрывы.
- Громко было на проспекте Победы в районе Стрелки и на улице генерала Хрюкина.
- Затем в небо поднялось облако дыма.