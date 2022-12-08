Кулеба ответил, атакует ли Украина цели на территории России

Оккупанты обвиняют Украину во взрывах на аэродромах государства-агрессора. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил, действительно ли мы атакуем цели на территории России.

Украина не должна быть бесконечно жертвой. Об этом в интервью Wall Street Journal заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Мы – страна, которая борется на всех фронтах за свое выживание"

В СМИ отметили, что министр иностранных дел отказался обсуждать конкретные инциденты. Впрочем, заметил, что нельзя ожидать, что Украина будет сдерживаться, пока ведет экзистенциальную войну.

В первую очередь, мы сосредоточены на нанесении ударов по объектам на оккупированных территориях Украины, на освобождении собственной территории. Но, конечно, представление о том, что Россия может делать в Украине все, что технически может себе позволить, тогда как Украина не имеет такого же права, концептуально, морально и военно неверно,

– подчеркнул Кулеба.

Также глава МИД подчеркнул, что Украина не должна быть бесконечно жертвой. "Мы – страна, которая борется на всех фронтах за свое выживание, за свою территориальную целостность", – объяснил Кулеба.

Самое главное, чтобы никто не относился к поведению Украины — если оно отвечает международным законам ведения войны — с точки зрения, что Россия может делать все, что ей заблагорассудится, тогда как Украина должна соблюдать определенные красные линии, защищаясь,

– подытожил министр иностранных дел.

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Кратко о взрывах на аэродромах в России