Кулеба ответил, атакует ли Украина цели на территории России

8 декабря 2022, 18:22
Читати новину українською

Источник:

Wall Street Journal

Оккупанты обвиняют Украину во взрывах на аэродромах государства-агрессора. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил, действительно ли мы атакуем цели на территории России.

Украина не должна быть бесконечно жертвой. Об этом в интервью Wall Street Journal заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Стоит внимания Вечного полета: почему взрывы на аэродромах стратегической авиации стали самым большим позором России

"Мы – страна, которая борется на всех фронтах за свое выживание"

В СМИ отметили, что министр иностранных дел отказался обсуждать конкретные инциденты. Впрочем, заметил, что нельзя ожидать, что Украина будет сдерживаться, пока ведет экзистенциальную войну.

В первую очередь, мы сосредоточены на нанесении ударов по объектам на оккупированных территориях Украины, на освобождении собственной территории. Но, конечно, представление о том, что Россия может делать в Украине все, что технически может себе позволить, тогда как Украина не имеет такого же права, концептуально, морально и военно неверно,
– подчеркнул Кулеба.

Также глава МИД подчеркнул, что Украина не должна быть бесконечно жертвой. "Мы – страна, которая борется на всех фронтах за свое выживание, за свою территориальную целостность", – объяснил Кулеба.

Самое главное, чтобы никто не относился к поведению Украины — если оно отвечает международным законам ведения войны — с точки зрения, что Россия может делать все, что ей заблагорассудится, тогда как Украина должна соблюдать определенные красные линии, защищаясь,
– подытожил министр иностранных дел.

Интересно Корова языком слизала: после атаки с аэродрома Дягилево исчезли 9 бомбардировщиков – фото

Кратко о взрывах на аэродромах в России

  • 5 декабря росСМИ сообщили о взрыве на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области. Кстати, оттуда оккупанты запускают по Украине свои ракеты. Что же на самом деле произошло, неизвестно. Однако, оккупанты заявили, что якобы прилетел какой-то беспилотник и повредил два стратегических бомбардировщика Ту-95.
  • Также сообщили о взрыве бензовоза на территории аэродрома "Дягилево" под Рязанью. 
  • Кроме того, ночью 6 декабря "хлопок" посетил аэродром в Курске.
  • На "налет дронов" пожаловались и в Брянской области. Там якобы беспилотники атаковали комбинат "Слава".
  • На фоне взрывов Владимир Путин созвал Совбез. Совещание провели за закрытыми дверями. Однако росСМИ отметили, что говорили о "внутренней безопасности".
  • Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул: "Как бы враг ни хотел, мы еще ничего не начинали".
  • Между тем, министр обороны Алексей Резников отметил, что россияне очень часто курят в местах, где расположены важные для них военные объекты.
  • В Германии заявили, что Украина имеет право обороняться и на территории России.

Автор: Юлія Лобурак