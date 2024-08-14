После удара дронов: спутники NASA зафиксировали пожар на аэродроме Саваслейка

Беспилотники атаковали военный аэродром Саваслейка в Нижегородской области России. Спутниковые данные показывают, что на территории аэродрома зафиксированы очаги пожаров.

Местные жители сообщают, что слышали по меньшей мере 10 взрывов. По словам минобороны России, ночью 14 августа силы ПВО якобы уничтожили 117 дронов над территорией страны.

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На Саваслейке зафиксировали пожары

После атаки дронов на аэродроме возник пожар. OSINT-аналитик Neonhandrail опубликовал данные спутниковой системы фиксации пожаров Fire Information for Resource Management System (FIRMS) NASA.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал, что, вероятно, горит склад горюче-смазочных материалов. Он также отметил, что расстояние до Саваслейки от границы Украины – около 660 километров.

Вблизи аэродрома Саваслейка зафиксировали очаги пожаров / Фото: @neonhandrail

На аэродроме Саваслейка базируются в частности вражеские самолеты МиГ-31 – они являются носителями ракет "Кинжал". В Украине во время взлетов МиГ-31 с Саваслейки регулярно объявляют воздушную тревогу.

К слову, в ночь на 14 августа взрывы раздавались не только вблизи Саваслейки. В частности, по словам самих россиян, атака дронов этой ночью на Воронежскую область была одной из самых многочисленных за все время. Вероятно, под ударом был военный аэродром Балтимор, что на окраине города.