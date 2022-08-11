Это добрые и умные люди, – Воздушные силы прокомментировали "хлопок" на аэродроме в Беларуси

В ночь на 11 августа в Беларусь завезли свежий "хлопок". В Воздушных силах Украины рассказали, что знают, кому следует благодарить за свежие поставки.

Во время эфира спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал ситуацию со взрывами на аэродроме "Зябровка" под Гомелем. Он подчеркнул, что украинские военные возлагаются на партизанское движение в Беларуси.

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Партизаны очень помогают Украине

Мы знаем, что они очень добрые, умные и сообразительные люди, которые уже очень хорошо помогают нашему государству, Вооруженным Силам Украины,

– сказал Игнат.

Он также поблагодарил тех белорусов, которые помогают нам одолеть кафиров. Их поддержка ускоряет наступление в тот день, когда мы сможем выгнать всех россиян с территории нашей страны.

Взрывы в Беларуси раздались ночью

Напомним, что о "хлопке" вблизи военного аэродрома "Зябрівка" сообщили ночью 11 августа. Этот аэропорт, расположенный в нескольких десятках километров от границы с нашим государством, российские военные регулярно используют для обстрела Украины.

Так, от местных жителей сначала поступила информация о 4 вспышках в течение 10 минут. Вскоре они рассказывали, что этих вспышек было уже 8. А после этого еще и была ударная волна.

В минобороны беларуси решили как можно скорее объяснить, что же произошло . Мол, 10 августа около 23:00 там действительно были "вспышки". А причиной тому стал пробег одной из единиц техники. С высокой долей вероятности идет речь о какой-то военной машине, если верить версии ведомства.

В нем отмечают, что машина недавно прошла ремонт. В нем заменяли двигатель. Правда, опять же по версии минобороны, проверку она не прошла, потому что загорелась.

Очень это все напоминает взрывы на аэродроме "Саки" в Новофедоровке. Там российские захватчики озвучили сразу несколько версий по выбору. Это сначала говорилось о банальной халатности.

Вскоре появилась информация о нарушении правил безопасности и обращении с огнем. Если проще, то кто-то бросил окурок где-то у самолета. Еще по одной из версий, кто-то из вертолета стрелял по стоянке, расположенной в нескольких сотнях метров от авиабазы. Заметим лишь, что ни в одном из случаев не упоминаются ВСУ.

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