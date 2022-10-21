Они и считать не умеют: как россияне опозорились заявлениями об обстреле Антоновского моста
Источник:Сергей Братчук
Накануне свежий "хлопок" подвезли к Антоновскому мосту. Взрывы возле объекта дали нам возможность еще раз убедиться в несуразности россиян. Они теряются в показаниях и совсем не умеют в математику.
На этом сделал акцент спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. В своем посте он обратил внимание на разногласия в данных, связанных с обстрелом Антоновского моста.
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Россияне теряются в показаниях
Братчук решил записать голосовое сообщение. В нем он привел примеры русской пропаганды в действии. Касаются они обстрелов Антоновского моста, которые произошли 20 октября поздно вечером.
Как сообщили россияне, по Антоновскому мосту произвели 12 выстрелов. И, вы будете удивлены, удалось сбить 11 ракет. Это, пожалуй, к любимом басне о работе ПВО. В то же время, захватчики зафиксировали 6 прилетов. Поэтому возникает законный вопрос: какая же ПВО так работала, что из 12 ракет сбили 11, но и 6 попаданий было?
Но это еще не все. Оккупанты жаловались, что прилеты были по гражданским на переправе. Их зафиксировали около 23:00. Интересно, что комендантский час в Херсоне начинается в 22:00. Да и сама переправа работает с 07:00 до 20:00. Так что и здесь противоречия. То ли переправу используют с нарушениями комендантского часа. То ли гражданские – совсем не гражданские.
Они не только воевать не умеют. Они и математику не учили. Что поделаешь? Такие россияне,
– подытожил Братчук.
Дополнил сведения о ситуации на Антоновском мосту первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он отметил, по словам местных жителей, что в колонне, которая двигалась по переправе, гражданских не было.
Прежде всего потому, что был комендантский час. Соболевский ярко описал переживания херсонцев в оккупации. По его словам, уже после обеда они не слишком охотно покидают дом, а что уж говорить о позднем вечере?
Такую "учебу" они имеют уже 7 месяцев, находясь в оккупации. Не желают херсонцы ходить по улицам и встречаться с оккупантами,
– подчеркнул он.
Да и передвигаться в комендантское время по городу могут только те, у кого есть специальный разрешительный пропуск. Такой привилегией могут похвастаться разве что коллаборанты.
В заключение он подчеркнул, что данные подтверждают, что "эвакуация" была лишь прикрытием. На тот берег Днепра под ее видом перебрасывали представителей силовых структур врага.
Что известно об атаке вблизи Антоновского моста
- Жители сообщили о взрывах около 22:30 20 октября. В сети они также выкладывали видео, на которых можно увидеть "хлопок".
- Сами же очевидцы отмечают, что взрывы были очень мощными. Поэтому в домах буквально дрожали окна.
- Заметим, что Антоновский мост должен был использоваться для эвакуации элитных частей врага. Они должны были покинуть город на гражданских авто, что подтверждает гипотезу о не совсем "мирных" во время атаки по переправе.
- Добавим, что в Генштабе не подтвердили, что именно ВСУ нанесли удар по мосту. Именно пропагандисты начали активно распространять информацию о якобы атаке украинскими военными гражданских.
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