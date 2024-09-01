В Белгороде раздаются сирены и взрывы: россияне жалуются на неудачную работу ПВО
В воскресенье, 1 сентября, в российском Белгороде выдался "тревожный" день. В городе объявили ракетную опасность, а впоследствии местные жители слышали взрывы.
Кадры дыма, который поднимается над городом, публикует ряд местных телеграм-каналов, передает 24 Канал. Также СМИ сообщают о пожарах, вспыхнувших после взрывов.
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В Белгороде раздавались взрывы
Местные жители начали сообщать о взрывах в Белгороде около 14:45. Перед этим на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность.
Россияне также жалуются на работу так называемой ПВО в регионе: по предварительной информации, в Белгороде есть пострадавшие.
В городе очень много "скорых", много пострадавших, до сих пор падают обломки,
– жалуются местные жители.
Впоследствии в российских СМИ появилась информация о 8 пострадавших. Губернатор Гладков заявил, что бригады "скорой" доставляют пострадавших в медицинские учреждения Белгорода, а пожарные борются с вспыхнувшим после взрывов огнем.
Местные власти заявили, что информация о последствиях якобы уточняется, а оперативные службы работают на местах.
Россияне публикуют последствия взрывов в Белгороде / Фото: росСМИ
К слову, территория России ночью 1 сентября оказалась под масштабным ударом беспилотников. Информация о пролетах дронов и взрывах в сети поступала по меньшей мере из 8 регионов.