Во время ракетной атаки России на Украину: утром в Белгороде прогремели взрывы

Утро 6 апреля в Белгороде оказалось тревожным. В городе прогремели взрывы. Кстати, их слышали в то время, как враг наносил удары по Украине.

Граждане страны-агрессора в сети пожаловались на взрывы. Над городом поднялся дым. Тем временем над городом поднялся дым. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

Кстати Видимо, совсем не громко и безопасно: Белгород – один из самых комфортных городов России

Что известно о взрывах в Белгороде сегодня

Россиянам снова "тревожно". Граждане страны-агрессора рыдают и истерят из-за очередного "хлопка" в Белгороде. Впрочем, власть уверяет, что "мощно" отработала "Пе-Ве-О". Якобы "сбили" аж 10 воздушных целей на подлете к городу. Пострадавших якобы "нет".

Отработала российская "Пе-Ве-О": смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

В то же время Гладков заявил о повреждении 12 многоквартирных домов. В частности, в 18 квартирах выбиты окна. Кроме того, посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спортивного комплекса "Луч" и поврежден фасад здания коммерческого предприятия.

В Белгороде прогремели взрывы / Фото из сети

В поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом. Еще в 4 многоквартирных домах посечены фасады, выбиты окна в 21 квартире.

Последствия работы российской "Пе-Ве-О": смотрите видео

Также пробита кровля частного домовладения. В Майском повреждена кровля частного дома. В Никольском – посечены кровли двух домов. В деревне Тавровое пробита кровля и выбиты окна в одном.

А пока оккупанты восхваляют свою криворукую "Пе-Ве-О", в сети уже появились видео с последствиями взрывов. Над Белгородом поднялся дым.

"Саш! Ой! Все в дыму! Боже", –

– жалуется россиянка.

Россиянка жалуется на взрывы: смотрите видео

Россиянам снова "тревожно". Граждане страны-агрессора рыдают и истерят из-за очередного "хлопка" в Белгороде. Впрочем, власть уверяет, что "мощно" отработала "Пе-Ве-О". Якобы "сбили" аж 10 воздушных целей на подлете к городу. Пострадавших якобы "нет".

В то же время Гладков заявил о повреждении 12 многоквартирных домов. В частности, в 18 квартирах выбиты окна. Кроме того, посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спортивного комплекса "Луч" и поврежден фасад здания коммерческого предприятия.

В поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом. Еще в 4 многоквартирных домах посечены фасады, выбиты окна в 21 квартире.

Также пробита кровля частного домовладения. В Майском повреждена кровля частного дома. В Никольском – посечены кровли двух домов. В селе Тавровое пробита кровля и выбиты окна в одном.

Традиционно оккупанты пытаются обвинить в атаке Украину. Однако, взрывы раздавались именно в то время, как враг бил по нашему государству ракетами.

Что не так с заявлениями захватчиков