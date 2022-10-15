Взрывы в Белгороде: Арестович советует гражданским россиянам держаться подальше от военных
В российском Белгороде в последние дни прогремели несколько взрывов. Не исключено, что подобное может происходить и в других населенных пунктах России.
Об этом сказал советник главы ОПУ Алексей Арестович во время стрима с Марком Фейгиным, сообщает 24 канал. Он отметил, что россияне беспорядочно соблюдают правила противопожарной безопасности и отсюда все их беды.
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Россиянам следует держаться подальше от своих войск
Арестович отметил, что взрывы в Белгороде являются результатом того, что россияне стреляют по Украине, однако ракеты или снаряды не долетают и там же падают. Подобное может распространиться и на другие населенные пункты России.
Пожар войны – он такой, его очень трудно останавливать. Если он разгорелся, хочет и туда, и туда. Распространяется и растет,
– сказал он.
Советник главы ОПУ отметил, что россияне должны сами решать, уезжать ли из потенциально опасных регионов.
По моим предположениям, держаться от русских войск нужно как можно дальше. В частности, от их месторасположения, военных объектов,
– подчеркнул Арестович.
Потому что, объяснил советник главы ОПУ, россияне беспорядочно соблюдают правила противопожарной безопасности и отсюда все их беды.
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При каком условии могут прекратиться пожары и взрывы в России
Арестович не исключил, что пожары с последующими взрывами вполне могут произойти и на объектах критической инфраструктуры России.
Мне кажется, что если вывести российские войска и прекратить оккупацию, то удивительным образом все начнут соблюдать правила курения в надлежащих местах и может быть даже не будет больше пожаров и взрывов. Хотя в случае с путинским режимом я не был бы уверен,
– заявил он.
В то же время советник главы ОПУ подчеркнул, что россиянам все же виднее, что происходит на их территории. Украина не несет ответственности за то, что там происходит.
Что известно о взрывах в Белгороде
- В Белгородской области 12 октября снова было громко – местные жители сообщали о громких звуках, напоминающих звуки взрывов. Было не менее 7 "хлопков".
- 13 октября под российским Белгородом громко детонировал склад боеприпасов. В России уже заявили о пострадавших росгвардейцах.
- В Белгороде от ракетного удара снесен последний этаж многоэтажного дома. Предварительно это падали свои же ракеты или их сбивала российская ПВО. В то же время, губернатор региона уже успел обвинить в этом Украину.
- Вечером 14 октября в Белгороде произошел хлопок на ТЭЦ. В результате часть города оказалась без света.