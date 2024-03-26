В Белгороде снова "тревожно": в городе прогремела серия взрывов

В ночь на 27 марта в России снова неспокойно. РосСМИ сообщают, что в Белгороде прогремела серия мощных взрывов. Об этом также свидетельствуют кадры, которые зафиксировали местные.

Российские СМИ сообщают о серии взрывов в Белгороде. По предварительной информации оккупантов, в городе якобы сработала их расхваленная “пе-ве-о”, передает 24 Канал.

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В Белгороде прогремели взрывы

Вечером 26 марта в Белгороде прогремели мощные взрывы. Об этом сообщили местные телеграм-каналы. По словам очевидцев, ориентировочно в 22:45 были слышны громкие звуки в небе, одновременно наблюдались яркие вспышки.

В Белгороде слышали громкие взрывы: смотрите видео

Незадолго до этого в городе сообщили о ракетной опасности, в городе прозвучали сирены воздушной тревоги. Власти, "волнуясь" за своих граждан, посоветовали им не подходить близко к окнам.

В городе звучит предупреждение о ракетной опасности: смотрите видео

В то же время россияне, как всегда, заявили о работе так называемой "пе-ве-о", которая ранее неоднократно демонстрировала свои "способности", после которых обычно фиксировались не очень удачные последствия в жилых домах населения.

Очевидцы зафиксировали кадры вспышек в небе: смотрите видео

По состоянию на сейчас информации о попаданиях и пострадавших обнародовано не было. В частности, местные власти не сообщали о ракетных обстрелах региона.

Обновлено. По состоянию на 23:54 губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом якобы сбито 18 воздушных целей.

Также сообщается, что в результате обстрела пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение.

Прошлой ночью в Белгороде также было неспокойно: коротко