В Белгороде снова "тревожно": в городе прогремела серия взрывов
В ночь на 27 марта в России снова неспокойно. РосСМИ сообщают, что в Белгороде прогремела серия мощных взрывов. Об этом также свидетельствуют кадры, которые зафиксировали местные.
Российские СМИ сообщают о серии взрывов в Белгороде. По предварительной информации оккупантов, в городе якобы сработала их расхваленная “пе-ве-о”, передает 24 Канал.
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В Белгороде прогремели взрывы
Вечером 26 марта в Белгороде прогремели мощные взрывы. Об этом сообщили местные телеграм-каналы. По словам очевидцев, ориентировочно в 22:45 были слышны громкие звуки в небе, одновременно наблюдались яркие вспышки.
В Белгороде слышали громкие взрывы: смотрите видео
Незадолго до этого в городе сообщили о ракетной опасности, в городе прозвучали сирены воздушной тревоги. Власти, "волнуясь" за своих граждан, посоветовали им не подходить близко к окнам.
В городе звучит предупреждение о ракетной опасности: смотрите видео
В то же время россияне, как всегда, заявили о работе так называемой "пе-ве-о", которая ранее неоднократно демонстрировала свои "способности", после которых обычно фиксировались не очень удачные последствия в жилых домах населения.
Очевидцы зафиксировали кадры вспышек в небе: смотрите видео
По состоянию на сейчас информации о попаданиях и пострадавших обнародовано не было. В частности, местные власти не сообщали о ракетных обстрелах региона.
Обновлено. По состоянию на 23:54 губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом якобы сбито 18 воздушных целей.
Также сообщается, что в результате обстрела пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение.
Прошлой ночью в Белгороде также было неспокойно: коротко
- Россияне заявляли, что ночью 26 марта Белгород и область оказались под обстрелом. Около 02:00 в регионе объявили воздушную тревогу, а затем предупредили о работе "пе-ве-о". Местные телеграмм-каналы заявляли о вспышках в небе и мощных взрывах.
- Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, Белгородскую область якобы атаковали из РСЗО Vampire. Он заявил, что "пе-ве-о" якобы сбило 13 реактивных снарядов. По словам Гладкова, в селе Дубовое два человека получили ранения.
- Так, у одного мужчины – закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота, а у другого раненого также закрытая черепно-мозговая травма. Пострадавших госпитализировали.
- Как заявляют оккупанты, в результате обстрела якобы есть разрушения – повреждены 20 частных домов (выбиты стекла, посечены фасады, кровли и ограждения).