"Мы в Белгороде умираем": россияне жалуются на ситуацию в городе и откровенное равнодушие Москвы
Белгород страдает от постоянных обстрелов. И на это очень жалуются местные жители. Они даже возмущены тем, что пока белгородцам угрожает опасность, москвичи себе развлекаются.
Перехваченный телефонный разговор, вероятно, одной из жительниц Белгорода перехватило Главное управление разведки. В нем можно услышать, с каким возмущением она отзывается о Москве.
Читайте также Буданов ответил, смогут ли российские добровольцы дойти до Москвы и оценил их действия
Сетуют на "празники" в Москве
Нет, знаешь, я, конечно, вот что хочу сказать. Вот Белгород там весь умирает, никто внимания не обращает. Петиции люди пишут,
– отмечает женщина.
Она добавляет, что нужно "там немного в Москве тоже разрушить". Женщина отмечает, что в Белгороде умирают дети, и никто из столицы не занимается этим. В то же время ее возмутил тот факт, что как только в Москве что-то происходит, все активизируются.
Белгородцы возмущены равнодушием москвичей: смотрите видео
Я говорю, правильно, вот люди пишут: какие праздники? Мы тут в Белгороде умираем. Я говорю, нас бомбят со дня на день без всякого. А у них там праздники все какие-то, мероприятия и развлечения в Москве,
– подчеркнула женщина.
Она добавила, что происходит что-то страшное. И что теперь из дома не выйдешь.
На День смеха Белгород обстреляли
- Как пишут российские СМИ, 1 апреля Белгород дважды попал под обстрел. Первый был около 16:00, а второй – около 18:00. Россияне уверяют, что обстреляли область с помощью реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire.
- По словам местного губернатора, в результате атаки якобы пострадали 9 человек. Мужчина с проникающим ранением грудной клетки и сквозным ранением стопы находится в больнице в тяжелом состоянии. Также сообщил, что еще семь человек получили осколочные ранения различных частей тела, а также баротравм.
- В результате так называемой первой атаки выбиты окна в 13 квартирах 8 многоэтажек, повреждены 3 частных дома. А еще якобы посекло сильно фасад школы №41: побита плитка и выбиты 20 окон. Еще повреждены 3 автомобиля, один из которых полностью сгорел.
- Как отчитались в минобороны России, во время первой атаки якобы сбили 17 воздушных целей, а во время второй – 19.