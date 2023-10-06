Россияне продолжают страдать от неизвестных дронов. Так, в ночь на 6 октября "Хлопок" отправился на гастроли как в Белгородской области России, так и во временно оккупированном Крыму.

Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на местные телеграм-каналы и так называемую местную власть. Традиционно, россияне якобы сбили чуть ли не все, что летело в их сторону.

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Жалуются на атаку дронов

Так, говорят, что около 23:30 5 октября так называемая российская ПВО якобы сбила 5 беспилотников. Произошло это над Белгородской областью, отчиталось министерство убийств России.

По другим данным, сбили даже целых 6 беспилотников. Традиционно говорят, что в результате так называемой атаки никто не пострадал. В то же время, информацию о последствиях уточняют оперативные службы.

Между тем, беспокойно было также во временно оккупированном Крыму. Ближе к четырем утра так называемый губернатор Севастополя Развожаев рассказывал о "громких звуках". Они звучали в районе Северного молла. По его словам, это противоподводно-диверсионное обеспечение Черноморского флота.

Развожаев сетовал, что по предварительной информации, "отражают" атаку двух безэкипажных морских катеров. Позже не поступало ни одного сообщения от него.

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