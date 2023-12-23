Ждем хороших новостей: в Бердянске прогремели мощные взрывы
Вечером 22 декабря во временно оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы. Их слышали более часа. Причем доносились они почти до всех микрорайонов города.
Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Также соответствующую информацию известила начальник Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.
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Что происходило в Бердянске
В Бердянске снова громко. Взрывы слышат почти все микрорайоны,
– написал в 20:15 Иван Федоров.
Собственно, в 20:22 Виктория Галицина написала, что бердянцы сообщают о громких взрывах. Она добавила, что ожидаем "хорошие новости от Генштаба". Позже отметила, что серия взрывов прогремела во временно оккупированном Бердянске. Горожане, по ее словам, фиксируют БПЛА и работу российской ПВО. Поэтому жителей она призвала не покидать безопасные места.
Местные СМИ писали, что российские захватчики пытались сбивать дроны с помощью стрелкового оружия. И что враг отчитался, что якобы удалось сбить 6 воздушных целей. Также бердянцы рассказали, что в район РТС поехали пожарные.
Кстати, неспокойно было также в Крыму. Ближе к полуночи поступило сообщение о том, что в районе Армянска якобы российская С-300 била по цели, но не попала. Говорят, что детонация началась на земле.
Тревожная ночь 21 декабря
- Обратим внимание, что тревожной для российских захватчиков была ночь против 21 декабря. Тогда масштабный пожар вспыхнул в Макеевке, а в Бердянске тоже слышали взрывы.
- Беспокойно было также во временно оккупированной Керчи. Говорят, что там прогремели по меньшей мере 4 взрыва. Более того, российские захватчики еще и перекрывали Крымский мост.
- Так называемый оккупационный "мэр" Макеевки Владислав Ключаров позже жаловался, что в Кировском районе на садовом обществе зафиксировали "факельное горение газопроводной трубы". Правда, не уточнил детали инцидента.
- Что касается взрывов в Бердянске, то, предварительно, они прозвучали в центральной части. Пользователи сети сообщили, что слышали, как над городом якобы "что-то пролетело". В то же время, они не исключали, что могла работать так называемая российская ПВО. Кроме того, местами начал исчезать свет в городе.