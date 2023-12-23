Ждем хороших новостей: в Бердянске прогремели мощные взрывы

Вечером 22 декабря во временно оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы. Их слышали более часа. Причем доносились они почти до всех микрорайонов города.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Также соответствующую информацию известила начальник Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

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Что происходило в Бердянске

В Бердянске снова громко. Взрывы слышат почти все микрорайоны,

– написал в 20:15 Иван Федоров.

Собственно, в 20:22 Виктория Галицина написала, что бердянцы сообщают о громких взрывах. Она добавила, что ожидаем "хорошие новости от Генштаба". Позже отметила, что серия взрывов прогремела во временно оккупированном Бердянске. Горожане, по ее словам, фиксируют БПЛА и работу российской ПВО. Поэтому жителей она призвала не покидать безопасные места.

Местные СМИ писали, что российские захватчики пытались сбивать дроны с помощью стрелкового оружия. И что враг отчитался, что якобы удалось сбить 6 воздушных целей. Также бердянцы рассказали, что в район РТС поехали пожарные.

Кстати, неспокойно было также в Крыму. Ближе к полуночи поступило сообщение о том, что в районе Армянска якобы российская С-300 била по цели, но не попала. Говорят, что детонация началась на земле.

Тревожная ночь 21 декабря