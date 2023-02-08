В центре Бердянска прогремела серия взрывов: вспыхнул пожар

Российским захватчикам изрядно перепадает на временно оккупированных территориях. Вечером 8 февраля стало известно, что в центре Бердянска прогремела серия взрывов.

На этом все не кончилось. Как отмечают в Бердянской городской военной администрации, в центре города вспыхнул пожар.

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Российская ПВО не спасла

По сообщению местных властей, мощных взрывов насчитали четыре. Также иронически отметили, что "ПВО оккупантов не сработала". В центре Бердянска, где и были прилеты, вспыхнул пожар.

Ждем детальную информацию и подтверждение от Генштаба,

– подчеркивают в ведомстве.

Взрывы в Бердянске – не что-то новое

Известно, что взрывы в Бердянске раздавались также 6 февраля. Тогда днем их насчитали сразу три, и все они были громкими. По словам главы Бердянской военной администрации Виктории Галициной, вероятно, дважды сработала российская ПВО.

В настоящее время (6 февраля – 24 Канал) известно, что было три взрыва. Два – вроде бы, сработала враждебная ПВО. Один – своей цели достиг,

– сообщили в ОВА.

По имеющейся информации, взрывы в городе прогремели около 13:00. Интересно, что в тот же день о взрывах сообщали во временно оккупированной Новой Каховке. Там могли детонировать склады с врагами. Также вспыхнул масштабный пожар.

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