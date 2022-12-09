Нечего складывать грузы в непонятных местах, – Арестович о "хлопке" в Бердянске
Появилась информация о мощном "хлопке" в Бердянске. В частности, речь идет о взрывах на территории местного аэропорта.
Бердянск обстреливается уже двое суток. Об этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сказал в стриме на ютуб-канале "Фейгин.LIVE", сообщает 24 канал.
Достойно внимания В Бердянске прогремели мощные взрывы на авиабазе: возник масштабный пожар
По словам Арестовича, первый удар был очень результативен: 3 больших взрыва и 20 маленьких. Сегодня тоже прогремел хороший взрыв. И, возможно, добавляет советник, несколько часов назад был очередной удар.
Нечего складывать грузы в непонятных местах,
– подчеркнул Алексей Арестович.
Советник ОП отметил, что россияне решили создать тыловую базу в городе, чтобы усилить Бердянское направление. Однако у них ничего не вышло.
Арестович о хлопке в Бердянске: смотрите видео
Что происходит в Бердянске
- 31 октября жители временно оккупированного Бердянска сообщили о мощном взрыве. Звуки слышал весь город.
- В тот же день стало известно о том, что в результате взрыва возле жилого дома пострадал первый заместитель мэра по внешней политике и массовым коммуникациям Павел Ищук. Его якобы доставили в больницу в тяжелом состоянии.
- ВСУ продолжают наносить сокрушительные потери врагу. Российским военным пришлось развернуть крематорий в городе, туда уже свезли "двухсотых" оккупантов.