Россия продолжает страдать от войны, которую сама развязала. Так, российские дети в Брянске не увидят в этом году Деда Мороза. Сразу же возникает излюбленный вопрос: "А что случилось?".

Если серьезно, то в Брянской области решили отменить визит Деда Мороза, об этом рассказывает 24 канал со ссылкой на местные паблики. Мол, в регионе не слишком безопасно, поэтому соответствующее мероприятие там никто организовывать не будет.

Читайте также Поражение не за горами: как в Кремле сменяют риторику пропаганды на фоне военных провалов

Не доедет Дед Мороз и до Курска

Известно, что соответствующее решение было принято на фоне принятых мер, направленных на усиление безопасности в ряде субъектов страны-агрессорки. Более того, поезд с Дедом Морозом не доедет и до Курска. Самим же жителям областей предложили ехать в Орел. Мол, там они и смогут увидеть этого сказочного персонажа, который мог бы побороть Дмитрия Медведева в конкурсе фанатов водки.

Если вы помните, то именно в Курской и Брянской области в последнее время очень неспокойно. Туда регулярно наведывается "Бавовнятко". Причем делает это феерично и торжественно. Так что мы бы и не очень расстраивались на месте тех российских ребятишек. Праздничные фейерверки они и так смогут увидеть.

Очень свежий "хлопок" в Брянской области

Заметим, что очень неожиданной оказалась ночь на 13 декабря для россиян. Стало известно о взрывах в Клинцах, а также Климовом, что в Брянской области. Местные паблики сообщают, что в Климовом пожар вспыхнул раньше, чем раздались сами взрывы.

Пользователи сети уже начали высказывать предположение, что могло стать причиной "хлопка". В случае с Климовым предполагают, что произошло банальное бытовое возгорание. А что касается Клинцев, то там уверены в работе ВСУ. Мол, взрывы были настолько сильными, что целый поселок поднялся на ноги.

Интересный момент, что взрывы были не только мощными. Они звучали в районе воинских частей. Так что некоторые из местных жителей уже предположили, что ВСУ могли атаковать казармы оккупантов.

Напоследок добавим, что в Курской области не на шутку напуганы. Там уже запретили фейерверки. Их нельзя будет запускать до конца января. Поэтому единственные огоньки, которые россияне будут наблюдать в этот период, будут искорки, которыми разбрасывается "Бавовнятко".