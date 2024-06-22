Оккупанты заявляют о более 20 мощных взрывах в Донецке: очевидцы делятся кадрами

Утро в Донецке выдалось неспокойным. Оккупанты заявляют о более 20 мощных взрывах в городе.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Взрывы в Донецке

В субботу, 22 июня, во временно оккупированном Донецке прогремело более 20 мощных взрывов. Соответствующие кадры публикуют местные телеграм-каналы. На них видно, как густые столбы дыма поднимаются вверх.

Отметим, что журналист Денис Казанский заявил, что в городе зафиксированы попадания, над ними поднимается дым.

В небо поднимаются столбы дыма после взрыва: смотрите видео

В Донецке прогремели взрывы: смотрите видео

Отметим, что официальных комментариев российской оккупационной "власти" относительно возможных последствий пока не поступало.