Оккупанты заявляют о более 20 мощных взрывах в Донецке: очевидцы делятся кадрами
Утро в Донецке выдалось неспокойным. Оккупанты заявляют о более 20 мощных взрывах в городе.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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Взрывы в Донецке
В субботу, 22 июня, во временно оккупированном Донецке прогремело более 20 мощных взрывов. Соответствующие кадры публикуют местные телеграм-каналы. На них видно, как густые столбы дыма поднимаются вверх.
Отметим, что журналист Денис Казанский заявил, что в городе зафиксированы попадания, над ними поднимается дым.
В небо поднимаются столбы дыма после взрыва: смотрите видео
В Донецке прогремели взрывы: смотрите видео
Отметим, что официальных комментариев российской оккупационной "власти" относительно возможных последствий пока не поступало.