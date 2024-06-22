Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Дивіться також "Більше людей немає": ЗСУ вдарили по окупантах під Вовчанськом і викликали у них паніку

Вибухи у Донецьку

У суботу, 22 червня, в тимчасово окупованому Донецьку прогриміло понад 20 потужних вибухів. Відповідні кадри публікують місцеві телеграм-канали. На них видно, як густі стовпи диму здіймаються догори.

Зазначимо, що журналіст Денис Казанський заявив, що у місті зафіксовані влучання, над ними здіймається дим.

У небо здіймаються стовпи диму після вибуху: дивіться відео

У Донецьку прогриміли вибухи: дивіться відео

Ззначимо, що офіційних коментарів російської окупаційної "влади" щодо можливих наслідків поки не надходило.