"Цистерна рванула": после обстрела Донецка пострадал пропагандист Быковский
Во временно оккупированном Донецке 31 октября произошел мощный взрыв, в результате чего загорелись цистерны с топливом. Впоследствии стало известно, что в результате атаки пострадал также и пропагандист страны-агрессора.
Речь идет о так называемом журналисте пропагандистского издания "Известия" – Евгения Быковского. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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В Донецке пострадал пропагандист
Россияне рассказали, что о травмировании Быковского сообщил его коллега. В частности, пропагандиста, по предварительным данным, задело взрывной волной и теперь его повезли в больницу.
Быковский также успел дать комментарий о своем вероятном ранении во время "артиллерийских обстрелов Донецка". Он отметил, что находится в больнице, ждет обследования.
Кроме того, он подчеркнул, что якобы получил небольшие обломки вблизи живота и груди. Однако в целом будто чувствует себя нормально.
Подошли близко, рванула цистерна. МЧСовца одного убило, нас ранило,
– рассказал Быковский.
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Очевидцы также рассказали пропагандистским СМИ, что несколько человек могли погибнуть при обстреле Донецка, а по меньшей мере пять человек получили ранения. Среди пострадавших могут быть сотрудники МЧС.
Напоследок россияне сказали, что три журналиста издания "Известия" находятся в больнице. Относительно состояния своих коллег у Быковского нет информации.
В Донецке раздались мощные взрывы
- В Буденовском районе в Донецке 31 октября раздались мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что вспыхнули цистерны с горючим, а оккупанты традиционно в этой атаке обвинили украинских военных.
- Местные жители рассказали, что взрыв мог произойти на нефтеперерабатывающем заводе во временно оккупированном городе. На месте прилета стоял густой столб черного дыма.
- Кроме того, журналисты издания Defense Express предположили, что атаку на Донецк могли совершить Силы обороны. В то же время авторы подчеркнули, что для этого обстрела защитники, вероятно, использовали не дальнобойное оружие.