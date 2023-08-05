В оккупированном Донецке слышали бабахи: горит университет

В временно находящемся под властью российских захватчиков Донецке местные слышали взрывы со стороны центра города. Впоследствии стало известно, что загорелся пожар в Национальном университете экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.

Собственно, в субботу, 5 августа, российские телеграм-каналы начали писать о "хлопке" в этом городе на Востоке нашего государства. Об этом сообщает 24 Канал.

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Донецкий "хлопок"

В сети активно распространяются кадры, на которых виден именно ночной город, а также взрывы и после огонь. В который раз подчеркнем, что подобный "хлопок" прекратит цвести, в частности, в этом населенном пункте тогда, когда Россия выведет свои войска из Украины и закончит войну против нашего государства.

Громкие взрывы в оккупированном Донецке: смотрите нарезку из телеграм-каналов 24 Канала

Спустя время после взрывов стало известно, что горит здание Донецкого Национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, который захватили оккупанты в 2014 году.

В Донецке горит университет: смотрите видео с телеграм-каналов

Обратите внимание! После оккупации Донецка Украина эвакуировала это учреждение высшего образования в Кривой Рог Днепропетровской области.

Добавим, что был он основан в 1920 году и назван в честь Михаила Ивановича Туган-Барановского, который считается первым ученым-экономистом из восточной части Европы.

В России тоже слышали взрывы