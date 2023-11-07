Громкий взрыв в Донецке: что могло быть уничтожено

Днем 7 ноября в центре временно оккупированного Донецка раздался громкий взрыв. Это одна из частей большой агломерации, где располагаются российские части.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он предположил, что именно могло быть поражено.

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"Хлопок" в Донецке

По словам Романа Свитана, российские оккупанты начали третью волну наступательных действий на Авдеевском направлении. И начали работать из городских районов – Донецка, Макеевки, Ясиноватой.

"Соответственно, там постоянно идет движение сил, средств, войск – это одна большая агломерация из трех городов. Там располагаются российские части. Несколько десятков тысяч россиян в этих городах", – отметил военный эксперт.

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Российские пропагандисты заявили о погибших и раненых в результате попадания. Впрочем, не отметили их количество.

"Эти цели передаются нашими партизанами, системами разведки и туда прилетают высокоточные ракеты, выполняющие удары по местам дислокации вражеской техники или живой силы противника. Это легальные военные объекты", – сказал Роман Свитан.

Отметим, что украинская сторона не комментировала данный случай.

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