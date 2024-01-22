В оккупированных Донецке и Макеевке громко: захватчики жалуются на "дроны"

Во временно оккупированных Донецке и Макеевке утром 22 января мощно цветет "хлопок". Оккупанты жалуются на якобы "атаку дронами".

В сети уже появились фото и видео мощного "хлопка" на оккупированной территории Донецкой области. Что известно, передает 24 Канал.

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В Донецке и Макеевке взрывное утро

Утром 22 января над Донецком и Макеевкой поднялись мощные столбы густого черного дыма. Российские захватчики жалуются на якобы "атаку дронов".

В Донецке и Макеевке цветет "хлопок" / Фото из телеграм-каналов

В сети пишут, что раздались взрывы. Далее в некоторых районах городов исчез свет. Также вспыхнули пожары. Уже появились видео утреннего "хлопка".

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