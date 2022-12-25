В Евпатории сообщают о взрывах, – СМИ

В оккупированном Крыму, в том числе в курортном городке Евпатория на западном побережье, снова неспокойно. Местные пишут о взрывах, а захватнические власти, как всегда, – отмалчиваются.

Похоже, что "бавовнятко" прилетело в Крым и не хочет из него никуда больше уезжать. Скажем, вчера местные вражеские телеграм-каналы сообщали, что прогремели взрывы на нефтебазе, а сегодня тревожно пишут о "хлопке" в Евпатории. Об этом сообщает 24 Канал.

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Очередной подарок от "бавовнятка" оккупантам в Крыму

Очевидно, на этот раз цветение "хлопка" в Крыму приурочено к Рождеству. Стоит сказать, что захватчикам повезло – это удивительное растение цветет на территориях, которые им удалось захватить, даже зимой и даже вблизи моря. По сути, Евпатория располагается на западе Крымского полуострова.

На побережье Крыма прогремели взрывы: ищите Евпаторию на карте

Этот инцидент также прокомментировал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в своем телеграм-канале. Он даже придумал небольшой стишок, в котором высмеял оккупантов и "хлопок".

Есть город Евпатория – прекрасный, золотой,

Однако он с тревогами: ведь хлопок там растет!

И, хоть под оккупантами, но город расцветет,

Когда русскую сволочь черт с собою заберет,

– написал он.

В то же время следует сказать, что оккупационные власти, как всегда, не комментируют взрывы, прогремевшие на полуострове. Очевидно, оккупанты надеются, что "бавовнятко" подумает, что оно всем безразлично, и сбежит, однако все мы понимаем, что на самом деле – это не так. Фантастическое создание еще не раз будет беспокоить захватчиков – и не только на территории Крыма.

Новый "хлопок" – новые очереди на выезде из Крыма

Можно заметить одну интересную закономерность. Состоит она в том, что каждый раз, когда "хлопок" цветет на территории Крыма, на выезде с полуострова образуются километровые очереди из россиян, желающих покинуть оккупированные территории.

Например, недавно взрывы прогремели во временно оккупированном Симферополе – тогда захватчики начали бежать, как крысы через Керченский мост в Россию. Очевидно, такая же ситуация будет после этого "хлопка" в Евпатории.