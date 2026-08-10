Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Как Украина уничтожает ПВО возле дворца Путина в Геленджике?

По данным журналистов, Вооруженные силы Украины последовательно ликвидируют российские средства противовоздушной обороны в Краснодарском крае. Сначала возле объекта была поражена станция радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант", а через два дня – расположенный рядом зенитный ракетный комплекс С-400.

Установка РЭБ, размещенная на территории воинской части № 2156, должна была глушить спутниковую связь Starlink и защищать территорию в радиусе 20 километров.

Военный аналитик Ян Матвеев отметил, что, хотя система эффективна против беспилотников, она имеет размеры небольшой военной базы и легко обнаруживается с воздуха. Уничтожение этого комплекса открыло украинским дронам путь к ЗРК С-400, что находился всего в 500 метрах от него.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") подтвердил поражение вражеского комплекса, который перед этим выпустил 6 ракет. Пожар на позициях оккупантов длился три часа, а спутниковые снимки зафиксировали уничтожение как минимум одной пусковой установки.

Сама резиденция расположена на Черноморском побережье в 20 километрах от Геленджика. Огромный комплекс площадью 17,7 тысячи квадратных метров окружен защитной зоной, запретной для полетов, а стоимость его строительства оценивается в более чем 100 миллиардов рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, как Силы обороны уничтожили российский комплекс РЭБ, который глушил Starlink.

Кроме того, на нашем сайте сообщалось о поражении С-400 и других объектов оккупантов.