Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Як Україна знищує ППО біля палацу Путіна у Геленджику?

За даними журналістів, Збройні сили України послідовно ліквідовують російські засоби протиповітряної оборони в Краснодарському краї. Спочатку біля об'єкта було уражено станцію радіоелектронної боротьби "Волна Купол Гарант", а за два дні – розташований поруч зенітний ракетний комплекс С-400.

Установка РЕБ, розміщена на території військової частини № 2156, мала глушити супутниковий зв'язок Starlink і захищати територію в радіусі 20 кілометрів.

Військовий аналітик Ян Матвєєв зауважив, що хоча система ефективна проти безпілотників, вона має розміри невеликої військової бази і легко виявляється з повітря. Знищення цього комплексу відкрило українським дронам шлях до ЗРК С-400, що стояв усього за 500 метрів від нього.

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") підтвердив ураження ворожого комплексу, який перед цим випустив 6 ракет. Пожежа на позиціях окупантів тривала три години, а супутникові знімки зафіксували знищення щонайменше однієї пускової установки.

Сама резиденція розташована на Чорноморському узбережжі за 20 кілометрів від Геленджика. Величезний комплекс площею 17,7 тисячі квадратних метрів оточений захисною безпольотною зоною, а вартість його будівництва оцінюють у понад 100 мільярдів рублів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Сили оборони знищили російський комплекс РЕБ, який глушив Starlink.

Крім того, на нашому сайті повідомлялося про ураження С-400 та інших об'єктів окупантів.