Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что такое вполне реально. Ведь мина – это кусок железа с тротилом или взрывчатым веществом, которое может привлечь удар молнии.
Смотрите также Перебросила ли Россия уже ядерное оружие в Беларусь: Резников ответил
Что повлекло за собой взрывы
Более того, когда мост заминирован – он поднимает мины еще выше над землей. Тогда разряд молнии из-за мин или рядом с ней может привести к детонации, а дальше взрывается – снаряд или взрыватель.
Вероятно, на государственной границе действительно много минно-взрывных заграждений. За рубежом Севера Украины отвечает Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
Свитан о ситуации на украинско-белорусской границе: смотрите видео
Если он берется за оборону, то там уже не одна линия построена. Север ( Украины – 24 Канал) прикрыт,
– сказал Роман Свитан.
Ситуация в Беларуси
- Генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что ситуация на границе с Беларусью полностью контролируемая и резких изменений не предвидится. В настоящее время признаков формирования ударных группировок в полосе ОВСУ "Север" не разоблачены.
- Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Россия продолжает перебрасывать тактическое ядерное оружие в Белоруссию. Он также добавил, что Польша внимательно следит за этим.
- В понедельник, 21 августа, посольство США в Беларуси опубликовало предупреждение с призывом к американцам немедленно покинуть государство, в которой процветает произвол.