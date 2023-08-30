Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що таке цілком реально. Адже міна – це шматок заліза з тротилом чи вибуховою речовиною, яка може притягнути удар блискавки.
Дивіться також Чи перекинула Росія уже ядерну зброю в Білорусь: Резніков відповів
Що спричинило вибухи
Ба більше, коли міст замінований – він підіймає міни ще вище над землею. Тоді розряд блискавки через міну або поряд з нею може призвести до детонації, а далі вибухає – снаряд або підривник.
Ймовірно, на державному кордоні справді багато мінно-вибухових загороджень. За рубежі Півночі України відповідає Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Світан про ситуацію на українсько-білоруському кордоні: дивіться відео
Якщо він береться за оборону, то там вже не одна лінія відбудована. Північ ( України – 24 Канал) прикрита,
– сказав Роман Світан.
Ситуація в Білорусі
- Генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контрольована та різких змін не передбачається. Наразі ознак формування ударних угруповань в смузі ОСУВ "Північ" не викрито.
- Раніше президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Росія продовжує перекидати тактичну ядерну зброю до Білорусі. Він також додав, що Польща уважно за цим стежить.
- У понеділок, 21 серпня, посольство США у Білорусі опублікувало попередження зі закликом до американців негайно покинути державу, у якій процвітає свавілля.