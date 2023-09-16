Подпрыгивали дома и дрожали стекла в окнах: детали обстрела Харькова россиянами

Российские оккупанты 16 сентября нанесли 5 ракетных ударов по Холодногорскому району в Харькове. К счастью, обошлось без погибших, но есть раненные. Взрывы были слышны даже на другом конце города.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. По ее словам, последний раз такие мощные взрывы в городе были 1 августа.

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"Подпрыгивали дома, дрожали стекла в окнах. Очень сложно, но, к счастью, эти удары обошлись без погибших. В последний раз так били по Харькову, наверное, 1 августа, когда город накрыли "Шахедами", в двух районах были объекты, которые пострадали", – сказала корреспондентка.

Враг ударил по промышленной зоне. Были ранены работники предприятия. Последствия прилетов показать не могут, чтобы россияне не воспользовались этим и не скорректировали удары.

Враг атаковал "Искандерами"

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что 16 сентября Россия нанесла удары по Харькову "Искандерами". Ранения получили 5 человек, их доставили в больницу. По его словам, на одном из мест попаданий образовалась семиметровая воронка, повреждены дома, разрушены стены, выбиты стекла.

На месте наши работники уже изъяли фрагменты корпуса, основу крыла и механизм управления ракетного комплекса "Искандер К",

– заявил он.

На месте сотрудники полиции изъяли детали комплекса "Искандер" / Фото: Сергей Болвинов

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Удары по Харьковской области

Анна Черненко рассказала, что захватчики атаковали населённые пункты Харьковской области. В частности, враг обстрелял село Стрелечья на границе с Россией. В автомобиле ехали трое гражданских людей, двое из них – погибли, а 73-летний мужчина ранен, сейчас он находится в больнице.

Эксперты уже сказали, что обстреляли из противотанковой управляемой ракеты. Там расстояние от границы совсем небольшое. Вероятно, оккупанты видели, по кому они стреляют. Это яркий гражданский автомобиль. Не исключаю, что можно было видеть, что едут пожилые люди,

– заметила она.

Также оккупанты ударили артиллерией по Петропавловке Купянского района. Там есть раненый гражданский 23-летний мужчина, который находился дома. Это село очень страдает от ударов из разных типов вооружения.

Кроме того, два дня подряд захватчики обстреливали из артиллерии поселок Казачья Лопань на границе. Вчера, 15 сентября, враг нанес около 8 ударов по центру поселка. Пострадали жилые дома и транспортная инфраструктура.

Сегодня, 16 сентября, еще примерно 15 ударов, повредивших линию электропередачи, около 5 домов, разбили магазины.

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