В Харькове ночью оккупанты попали возле аэропорта и на одну из центральных улиц: какие последствия

Ночью 6 июня российские захватчики обстреляли Харьков. Одно попадание было в автомобильную парковку возле аэропорта.

Второе попадание было на одной из центральных улиц города. На этих местах нет ни одного военного объекта.

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Последствия ночного обстрела Харькова

Как рассказал мэр Игорь Терехов, ночью один прилет пришелся на автомобильную парковку возле аэропорта. Второй – на одну из центральных улиц города – Рымарскую.

Там нет ни одного военного объекта, только школа, театр, офисные и жилые здания. Ракета попала в дорогу, перебит водопровод, в окрестных домах выбило стекла, повредило 5 автомобилей,

– отметил городской голова.

К счастью, пострадавших нет. В настоящее время ведутся работы по восстановлению.

Относительно ситуации с перебитым аммиачным газопроводом: ГСЧС проверили содержание этого газа в воздухе Купянска – все в пределах нормы. Так что ни Купянску, ни Харькову нечего волноваться.

Обстрел Харькова 5 июня: что известно

Также Игорь Терехов рассказал о последствиях обстрела, который вечером 5 июня оккупанты совершили из систем С-300. Ракеты попали в центр Харькова и в Слободском районе.

По словам мэра, в результате обстрела был поврежден водопровод – часть города осталась без воды.

Кроме того, один из взрывов прогремел рядом с пабом Стена, где россияне устроили теракт в 2014 году. Тогда пострадали 13 человек.

Сколько ракет уничтожили ночью в Украине

В Воздушных силах рассказали, что 6 июня в период с 00:30 по 04:00 оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Атаковали из района Каспийского моря из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет.

Большинство Х-101/Х-555 направлялось в направлении Киева – в зону ответственности воздушного командования "Центр".