"Взрыв и все как в тумане": кадры из Харькова, который страдает от страшных ударов
Уже второй день подряд российская армия просто уничтожает Харьков – наносит удары КАБами, боеприпасами, ракетами и дронами. Около 16:00 6 апреля россияне ударили по жилому кварталу в Шевченковском районе Харькова. Осколки от снаряда попали во двор учебного заведения.
Повреждения получили около десяти жилых многоэтажек, более десяти частных транспортных средств, а также Пункт несокрушимости. Такой информацией поделилась корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, которая побывала на месте попадания и пообщалась с местными.
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"Враг применил, как и раньше, унифицированный планировочный боеприпас калибра 30 сантиметров. Его могут запускать с наземной установки, а также с самолета. В этом случае его выпустили из самолета. Он весит более 250 килограммов", – отметил прокурор Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.
Как харьковчане пережили российский удар
На момент попадания в Пункт несокрушимости находились двое сторожей и администратор. Просто чудом, что в это время не было посетителей. Однако, к сожалению, человек, который поблизости ехал на пассажирском кресле в машине, погиб. Водитель получил незначительные повреждения.
Был свист и удар. А потом все как в тумане. Стало ничего не видно. Я упала и немного оглохла. Двух сторожей посекло стеклом, а меня им немного присыпало,
– поделилась дежурная в пункте несокрушимости Ирина Нестеренко.
Последствия попадания российского снаряда/ Скриншот с видео
Школьный сторож рассказал, что в подвал Пункта несокрушимости преимущественно ходят бабушки и дедушки, чтобы зарядить телефоны, попить чайку и сходить в туалет.
Только 5 апреля тую посадили, а ее поломало и она сгорела. Такое дерево было хорошее, новое,
– сказал школьный сторож.
Россия обстреляла Харьков 7 апреля: что известно
- С ночи Харьков страдает от ударов. В 00:40 состоялся обстрел БПЛА. В результате атаки повреждены 10 частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля. Пострадал 62-летний мужчина, который получил осколочные ранения. 64-летней женщине и 87-летнему мужчине оказали медицинскую помощь на месте.
- Взрывы повторились в городе около 11:47. Есть повреждения жилой инфраструктуры. Всего зафиксировано четыре прилета по Харькову. Враг нанес удары по центральному парку и промышленной зоне, где в результате прилета поврежден дом и горел гараж.
- По состоянию на 13:30 захватчики обстреляли несколько районов города, в результате чего пострадали три женщины и гражданский мужчина. 45-летний мужчина получил осколочные ранения. От госпитализации отказался. У двух женщин в возрасте 37 и 72 диагностирована острая реакция на стресс. Помощь оказана на месте.
- Около 13:43 в Харькове снова прогремел взрыв. За несколько часов до этого противник мог нанести удары управляемыми авиабомбами. После оккупанты снова начали обстреливать Харьков, вероятно, баллистикой.