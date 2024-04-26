На Харьковщине российский дрон попал в гражданский автомобиль

Россияне 26 апреля в очередной раз нанесли удар дронами-камикадзе по Харьковской области. Под атакой оказалось пограничное село Сотницкий Казачок.

Обстрел оккупанты совершили после выдачи жителям села гуманитарной помощи. О последствиях удара сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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Циничный удар

Во время российского удара на Харьковщине пострадали три человека.

Сегодня в 12:30 в селе Сотницкий Казачок Богодуховского района в результате попадания вражеского дрона в автомобиль получили ранения два местных волонтера: мужчина 56 лет и его 54-летняя жена,

– написал председатель ОГА.

Также, как сообщил Синегубов, за медицинской помощью обратился 18-летний сын волонтеров.

Россия продолжает обстреливать Украину

Утром 26 апреля россияне запустили по Дергачах в Харьковской области управляемые авиационные бомбы. Оккупанты осуществили прямое попадание в частный дом в центральной части города. В здании начался пожар. В результате попадания в дом пострадали 3 ребенка.

В обед 25 апреля россияне нанесли удар по поселку Удачное в Донецкой области. Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в результате удара по Удачному погибли три человека. В Укрзализныце уточнили, что все они – железнодорожники.

Укрзализныця 25 апреля стала объектом массовых атак России. Оккупанты также атаковали вокзал в Балаклее на Харьковщине, в результате чего пострадали трое сотрудников. В Черкасской области вражеская атака повредила железнодорожную инфраструктуру – к счастью, обошлось без жертв.

За сутки под артиллерийскими и минометными ударами врага оказались около 15 населенных пунктов Харьковщины. Еще по 7 населенным пунктам россияне нанесли авиационные удары.