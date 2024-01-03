В эту среду, 3 января, Россия обстреляла Харьковщину. Оккупанты запускали с территории Белгородщины ракеты и управляемые авиационные бомбы.
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Что известно о последствиях
Начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко заявил, что российская КАБ попала в поле. Это произошло в 12:30. Кроме этого были попадания возле сел Уды и Гурьев Казачок. К счастью, обошлось без погибших и раненых. Разрушений тоже нет.
Управляемая авиабомба попала, к счастью, в поля, видимо, целились в промзону. Упала в 2,5 километра от Золочева. Вертолеты регулярно обстреливают населенные пункты приграничья,
– заявил он.
По его словам, в последний раз управляемые российские авиабомбы прилетали в общину 6 декабря 2023 года.
Журналисты показали фото с места происшествия. На кадрах можно увидеть огромную воронку посреди поля.
Последствия российской агрессии в Харьковской области / Фото Суспильного
Россия постоянно терроризирует Харьковщину
- В самом Харькове россияне недавно разрушили отель Kharkiv Palace. Оккупанты ударили "Искандером-М" по зданию, в котором находились гражданские.
- Напомним, перед новогодней ночью россияне обстреляли Харьковщину ракетами С-300. В области раздалось по меньшей мере 4 взрыва.
- Как сообщалось ранее, захватчики обстреляли Волчанск из "Градов". Они прицельно били по центру, в частности по месту, где благотворители кормили людей. К сожалению, в результате этой циничной атаки есть жертвы и пострадавшие.